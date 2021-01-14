Москва, , 08:58 — REGNUM Представители сильного и прекрасного полов поделились пожеланиями о сумме желаемого заработка. Так, в 2021 году мужчины в среднем хотели бы зарабатывать 192 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

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При этом запросы женщин гораздо скромнее. Так, они хотели бы в среднем получать 120 тыс. рублей.

При этом в Москве мужчины в среднем называли желаемый заработок в размере 198 тыс. рублей, а женщины — 129 тыс. рублей, пишет RT.

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Добавим, что всего в опросе приняли участие 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России заявили, что в 2021 году хотели бы получать заработные платы на уровне 158 тысяч рублей в месяц. При этом, согласно опросу сервиса «Работа.ру», ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот уровень даже превышают. Так, жители российской столицы хотели бы получать 175 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.