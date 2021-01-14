Магадан, Магаданская область, , 09:14 — REGNUM В Магаданской области 18 января начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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На 14 января медки Колымы использовали 442 дозы вакцины, готовят к применению ещё 796 доз «Спутник V». 15 января в регион поступит ещё три тыс. доз.

Традиционно первыми прививают медработников, учителей и специалистов социальной сферы.

Далее вакцину получат работники полиции, общественного транспорта и питания, а также все желающие по показаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на 14 января вакциной от коронавируса привились 1800 жителей.