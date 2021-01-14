Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 14 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 944 человек, за сутки инфицированы еще 249 жителей. Накануне заболели 252 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 33 419 человек, за сутки — 263 пациента. Общая доля выздоровевших составляет более 85,8%. Скончались за весь период пандемии 452 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день зарегистрировано снова в возрастной группе старше 60 лет — 82 человека, от 50 до 59 лет — 59 пациентов, 15 — несовершеннолетние. Сутками ранее среди детей вирус выявили у 21 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 992 тыс. исследований, за сутки — свыше 6,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области из-за сложной эпидемической обстановки еще в марте 2020 года областные театры, филармонии, дома культуры и цирки приостановили свою деятельность. С 14 января текущего года при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора они возобновляют свою деятельность.

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