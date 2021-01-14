Москва, , 08:58 — REGNUM Актер театра и кино Дмитрий Гусев найден мертвым в своем автомобиле на юго-востоке столицы России. Об этом 14 января сообщает «Рен ТВ».

По информации источника, актер возвращался со съемок, когда ему стало плохо за рулем своего автомобиля и он потерял сознание. Прибывшая на место бригада медиков зафиксировала смерть Гусева.

Позднее агент артиста Мария сообщила телеканалу «360», что, предположительно, 44-летний артист умер от остановки сердца.

Отметим, Дмитрий Гусев родился в 1975 году и окончил в 2001 году театральный институт в Ярославле. Он сыграл в 140 фильмах и сериалах, включая «Воронины», «Глухарь», «Скорая помощь», «Последний рубеж» и др.