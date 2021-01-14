Благовещенск, , 08:50 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 115 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 119). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 17 503 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста постоянно снижается и за последние 24 часа составил 0,7%.

Большинство вновь выявленных носителей коронавируса болеют ОРВИ — 79 человек или 69%. Ещё 35 пациентов или 30% болеют пневмонией. Бессимптомно болезнь переносит один человек.

За всё время в Приамурье провели почти 729 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в области не зарегистрировано летальных исходов пациентов от COVID-19. За весь период пандемии в Приамурье скончались 105 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия нового коронавируса в 2021 году может оказаться для человечества ещё большим испытанием, чем в предыдущем году, предположил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Об этом он заявил 13 января во время прямого эфира в Twitter.