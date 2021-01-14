Новосибирск, , 08:46 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 января, за минувшие сутки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 140 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 56 лет, 61 год, 103 года, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 год, 82 года. Всего в регионе умерли 1081 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 141 человек, на ИВЛ — 25 пациентов».

По данным на утро 13 января, в отделениях реанимации находились 149 человек, на ИВЛ — 31 пациент.

Всего в регионе выявлено 29 896 случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1710 детей; 26 597 пациентов выздоровели (+232 за сутки).