Вашингтон, , 08:44 — REGNUM На сегодняшний день на территории США общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 23 млн. Об этом 14 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета на 08:00 мск, в настоящее время в стране выявлено 23 071 895 носителей SARS-CoV-2.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США на данный момент достигло 384 653.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 215 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.