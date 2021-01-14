Ватикан, , 08:41 — REGNUM 13 января Папа Римский Франциск вакцинирован от COVID-19. В этот день в Ватикане началась кампания по вакцинации. Об этом сообщает La Nacion.

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В Ватикане, как во всех странах Евросоюза, используют прививку, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Руководство Ватикана приняло решение в первую очередь привить медицинских работников и пожилых людей, затем — остальные категории населения.

Напомним, ранее глава Католической церкви заявлял о намерении вакцинироваться от COVID-19. Он заявил, что это «этический долг каждого человека», добавив, что только в таком случае можно победить пандемию и спасти жизни и здоровье окружающих людей.