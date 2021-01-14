Женева, Швейцария, , 08:39 — REGNUM Общее количество выявленных на территории африканского континента подтверждённых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 3,1 млн. Об этом 14 января сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации ВОЗ, на данный момент в Африке выявлено 3 104 923 носителя коронавирусной инфекции, при этом 56 663 из них зафиксировано за последние 24 часа.

Также указывается, что в настоящее время на континенте 74 455 пациентов скончались от COVID-19.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (1 259 748 заразившихся), Марокко (453 789) и Тунис (164 936).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 92 317 137.