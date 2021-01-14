Кемерово, , 08:36 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина назвала слухами появившуюся ранее информацию, что руководителей медицинских организаций обяжут выполнять «план по вакцинации» среди населения. Об этом она заявила на брифинге сегодня, 14 января.

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«Причём это — информационная война против вакцинации от коронавирусной инфекции. Руководителям медорганизаций поручено усилить разъяснительную работу с населением, активно приглашать на вакцинацию людей с болезнями системы кровообращения, лёгких, с сахарным диабетом, чтобы уберечь их от возможного заболевания», — цитирует «Газета Кемерова» Зеленину.

Также она прокомментировала слухи о том, что для выполнения «плана» якобы будут утилизировать часть вакцин, а прививки зарегистрируют на фиктивных лиц. Замминистра подчеркнула, что это практически невозможно — «с учётом того, что все данные о вакцинированных людях заносятся в единый федеральный регистр». Кроме того, человек, который вакцинировался, добровольно оформляет дневник на портале госуслуг и может получить паспорт о проведённой вакцинации.

«Поэтому здесь нет задачи дать ложную информацию и отрапортовать о том, что вакцинация проведена, потому что это крайне важно не только для медорганизаций, но в первую очередь и для граждан — они должны быть лично заинтересованы в сохранении своего здоровья», — подчеркнула Зеленина.