Москва, , 08:35 — REGNUM Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ среди регионов России по качеству электронных государственных услуг по итогам 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

На втором месте оказалась Московская (85,37 балла), на третьем — Тульская область (85,32 балла). В настоящее время москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов.

С момента запуска в Москве электронных услуг горожане воспользовались ими более 1,8 млрд раз. Ежемесячно портал mos.ru посещают более 20 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в электронный формат до конца 2021 года в России планируется перевести 100 различных государственных услуг.

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