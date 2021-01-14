Бразилиа, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 60,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 60 899 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 8 256 536.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Бразилии на сегодняшний день достигло 205 964.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 277 195 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 64 025 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.