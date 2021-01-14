Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В Бурятии по итогам проверки законодательства об обращении с бездомными животными возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, сотрудники органов госвласти и местного самоуправления ненадлежащим образом исполняют свои обязанности в этой сфере.

В частности, в столице региона Улан-Удэ подрядные организации отловили в три раза меньше бродячих собак, чем прописано в контракте. Кроме того, не созданы муниципальные приюты для животных.

В связи с этим, как отмечается, участились случая нападения собак на людей. Последний резонансный случай произошёл 12 января, когда свора собак искусала 11-летнего мальчика, возвращавшегося из школы.

«Прокурорами Заиграевского района и Октябрьского района г. Улан-Удэ к Правительству республики, администрациям района и городского округа в суды направлены исковые заявления о понуждении создать такие приюты», — отметили в прокуратуре.

Представления внесены мэру Улан-Удэ и начальнику регионального управления ветеринарии.

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