Уфа, , 08:34 — REGNUM «Башкирский богатырь», мастер спорта России Риф Гадиев скоропостижно скончался в Уфе. Об этом 13 января сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Отмечается, что рекордсмен мира по пауэрлифтингу, супертяжеловес и тренер Гадиев Риф Рифгатович скончался в возрасте 56 лет 13 января. Причина смерти не уточняется. В детстве он перенес 16 операций из-за полиомиелита. Несмотря на это, Риф стал заниматься дзюдо и тяжелой атлетикой. Позже на заводе получил тяжелую травму. Но и это не остановило спортсмена: он начал заниматься пауэрлифтингом и выступать наравне с другими спортсменами на соревнованиях. В 1995 году Риф Рифгатович был награжден награжден почетным знаком «Выдющийся спортсмен РБ».

Церемония прощания с богатырем пройдет 15 января в 11:20 часов на парковке стадиона «Нефтяник» около входа в тренажерный зал. Спортсмен будет похоронен в Тимашево на Северном кладбище.

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