Буэнос-Айрес, , 08:31 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 13,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 725 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 757 429.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 135 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 44 983.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 536 423 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.