Анадырь, , 08:32 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) на Чукотке определил топ обращений жителей в социальных сетях к властям. Чаще всего обращаются по вопросам работы почты, качества интернета, работы здравоохранения, сферы ЖКХ и ситуации с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Центр управления регионом на Чукотке был создан в конце ноября 2020 года.

Большую активность жители региона проявляют в комментариях к постам губернатора Романа Копина в Instagram. Глава Чукотки лично следит за сообщениями, самостоятельно на них отвечает или делегирует решение вопроса одному из департаментов или муниципалитетов.

Жителей Чукотки интересует абсолютно всё: от просьбы посодействовать в установке телевизора в палатах онкобольных до уличного освещения.

«Как только обращение зафиксировано системой мониторинга, сотрудники ЦУР ответят заявителю о том, что его сообщение принято и передано в профильное ведомство для решения. Среднее время ожидания ответа — 3 часа 35 минут, будем улучшать этот показатель. Средний уровень удовлетворенности жителей ответами составляет 93%», — пояснил руководитель Чукотского ЦУР Алексей Ушанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления регионом Курской области в ноябре получил 4038 обращений, из которых 98% (3946) были отработаны.