Москва, , 08:20 — REGNUM Сегодня, 14 января, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии», сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что считает тему нынешнего форума «Россия и мир после пандемии» исключительно актуальной и востребованной.

«Важно извлечь уроки из проблем, с которыми столкнулся весь мир в эпидемию коронавируса, и работать над восстановлением деловой активности во всех сферах», — отметил Путин.

Как сообщает ИА REGNUM, XII Гайдаровский форум пройдет 14−15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве.

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