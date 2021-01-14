Сеул, , 08:20 — REGNUM Верховный суд Южной Кореи 14 января подтвердил 20-летний тюремный срок бывшему президенту страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.

Обвинённой в коррупции и злоупотреблении властью Пак Кын Хе придётся провести в заключении 22 года, в том числе два года за оказание содействия на парламентских выборах 2016 года кандидатам от правящей партии Сэнури.

Напомним, в марте 2017 года Пак Кын Хе была подвергнута импичменту. В 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего президента в общей сложности к 20 годам лишения свободы, после чего апелляционный суд увеличил этот срок до 30 лет. Позднее часть обвинений с неё была снята, а срок наказания сокращён.

Решение Верховного суда по делу Пак Кын Хе является окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины граждан Южной Кореи считают, что помилование двух бывших президентов страны Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, отбывающих наказание в тюрьмах, не будет способствовать национальному единству.

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