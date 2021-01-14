Ухань, Китай, , 08:17 — REGNUM Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в город Ухань, являющийся административным центром центральной китайской провинции Хубэй, для того чтобы установить причины происхождения нового коронавируса. Об этом 14 января сообщает Центральное телевидение Китая.

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Также известно, что по прибытии в Ухань эксперты ВОЗ должны будут пройти обязательный карантин в течение двух недель, и в это время они будут проводить консультации со своими коллегами из Китая с помощью видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря минувшего года власти КНР причислили исследования о происхождения коронавируса к государственной тайне, и их результаты перед публикацией должна будет проверить специальная комиссия при правительстве страны.