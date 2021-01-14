Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Крещенские купания в Казахстане пройдут с соблюдением санитарных требований. Об этом заявил главный санитарный врач республики Ерлан Киясов на пресс-конференции.

По его словам, региональные санитарные службы могут ввести ограничительные меры на свое усмотрение, в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

«Но в целом по стране санитарно-эпидемиологическая ситуация благоприятная. Эти мероприятия у нас не запрещены», — сказал Киясов.

Он добавил, что местным исполнительным органам власти направлено письмо для подготовки мест, где пройдут крещенские купания.

Отметим, по состоянию на 14 января в Казахстане выявили 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 834 — за минувшие сутки, скончались 2380 человек.

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