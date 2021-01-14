Якутск, , 08:20 — REGNUM В Якутии на 14 января вакциной от коронавируса привились 1800 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Читайте также: В Якутии вакцинируют от коронавируса постояльцев домов престарелых

Специалисты отмечают, что за сутки выявлен 141 (130 днём ранее) новый случай заражения короновирусом. Из общего количества — 60 случаев в Якутске. В 15 районах Якутии зарегистрированы новые заболевшие COVID-19. С начала пандемии обработано 886 524 теста.

В наличии в больницах республики пять тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинация проводится в столице Якутии и восьми районах республики. На следующей неделе ожидается поступление 22 тыс. доз вакцины. Из 1800 привитых, 324 человека получили полный курс вакцины. Случаев осложнений и побочных эффектов не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии планируются выезды в дома-интернаты для престарелых для вакцинации от коронавирусной инфекции.