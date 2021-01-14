Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Студия Team Junkfish сообщила, что релиз их новой игры Monstrum II в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам) состоится в январе 2021 года. Анонсирующий тизер-трейлер она опубликовала 14 января на своём YouTube-канале.

Игра появится в библиотеке сервиса Steam 28 января 2021 года. Разработчики также сообщили, что открытое тестирование бета-версии пройдёт с 24 по 28 января.

Monstrum II будет представлять собой ассиметричную многопользовательскую игру (в таких играх несколько человек обычно противостоят одному геймеру). Она предложит игрокам объединиться в команду из четырёх человек, чтобы сразиться с огромным монстром.

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