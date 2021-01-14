Сеул, , 08:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 524 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 496 случаев заражения локальные, ещё 28 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случае в стране увеличилось до 70 728.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 10 человек — до 1195. Коэффициент смертности составил 1,69%.

Представители органов здравоохранения Южной Кореи считают, что стабилизация темпов распространения инфекции после декабрьского пика свидетельствует об эффективности жёстких мер социального дистанцирования.

Известно, что в конце текущей недели будет принято решение о продлении действия нынешних мер или их смягчении.