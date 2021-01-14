Кемерово, , 08:09 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 января, за прошедшие сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 18, Кемерово — 18, Междуреченск — 16, Прокопьевск — 14, Белово — 12, Осинники — десять, Новокузнецкий МР — семь, Калтан — три, Беловский МР — три, Анжеро-Судженск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Прокопьевский МО — два, Топкинский МО — два, Киселевск — один, Краснобродский — один, Гурьевский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 89 пациентов выздоровели, двое скончались — жительницы Новокузнецка и Таштагола.

Всего в Кузбассе выявлено 27 590 случаев заражения коронавирусом, 24 662 человека выздоровели, 494 пациента скончались.