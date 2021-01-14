Якутск, , 08:08 — REGNUM В настоящее время в Республике Якутия вакцинацию от COVID-19 прошли уже 1700 человек. Об этом 14 января сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова, ее слова приводит официальный информационный портал Республики.

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«Как сообщила в ходе прямого эфира в социальных сетях министр здравоохранения республики Елена Борисова, прививку от COVID-19 уже получили 1700 человек», — говорится в сообщении на официальном портале.

«Вакцинировать пожилых людей мы уже начали. Буквально вчера вышли новые документы министерства здравоохранения РФ, где разрешено людям старше 60 лет получать вакцину от коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня ограничений по возрасту нет, единственное — мы прививаем людей старше 18 лет», — добавила она.

Также глава минздрава Якутии рассказала, что в общей сложности в регион поступило более 5 тысяч доз данного препарата, последняя партия которого, в количестве 2200 доз, поступила в республику 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 13 января на территории Якутии было выявлено за все время пандемии 28 089 заразившихся коронавирусом.