Женева, Швейцария, , 08:16 — REGNUM Пандемия нового коронавируса в 2021 году может оказаться для человечества ещё большим испытанием, чем в предыдущем году, предположил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Об этом он заявил 13 января во время прямого эфира в Twitter.

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Отвечая на вопросы о пандемии, Райан отметил, что заболеваемость COVID-19 «снова достигла пика», об этом говорят данные, поступившие в ВОЗ за последние две недели. За минувшую неделю в мире зафиксировали почти 5 млн новых случаев заражения, более 85 тыс. человек скончались от новой болезни.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться ещё более трудным, учитывая динамику распространения [инфекции]», — сказал представитель ВОЗ.

По словам Райана, сейчас распространению вируса способствуют ещё и новые факторы. Так, в ряде стран, включая Великобританию, циркулируют мутировавшие варианты коронавируса. В Северном полушарии наступил холодный сезон, люди собираются внутри помещений, что также усиливает передачу вируса.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что в ряде стран после праздников обстановка сначала станет хуже, а потом улучшится. Вместе с тем уже существуют инструменты, помогающие установить контроль над передачей SARS-CoV-2.