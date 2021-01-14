Абакан, , 08:02 — REGNUM Подготовка к крещенским купаниям проходит в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Органы местного самоуправления определили места проведения массовых мероприятий, идёт подготовка купален и прочей необходимой инфраструктуры. Ситуацию контролируют сотрудники МЧС.

Решение о проведении массовых мероприятий, посвящённых празднику Крещения Господня, принимают органы местного самоуправления. В 2021 году некоторые районы Хакасии отказались от их проведения из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день в Хакасии определили 12 мест на водоёмах, где будут проходить крещенские купания. На всех участках будет организовано усиленное патрулирование. При необходимости будут развёрнуты пункты обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области из-за коронавируса отменили традиционный крещенский крестный ход и массовые крещенские купания.

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