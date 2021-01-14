Москва, , 09:09 — REGNUM Москва заняла первое место среди регионов России в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по итогам 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На второй строчке регионов с наиболее развитой системой оказания электронных госуслуг расположилось Подмосковье. Замыкает тройку лидеров Тульская область. Отмечается, что при составлении исследования оценивались параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг.

«Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных», — рассказала Сергунина.

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