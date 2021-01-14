Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM На Камчатке в аптечных пунктах села Тигиль и посёлка Палана отсутствовали препараты, предусмотренные минимальным ассортиментом лекарств и обязательные к наличию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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Жители двух населённых пунктов не могли в аптеках приобрести необходимые лекарственные препараты. После прокурорской проверки факт нарушения подтвердился. Руководителю аптечной сети было внесено представление, после чего лекарства закупили и теперь они имеются в наличии в аптечных пунктах. К дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённых сёлах на севере Камчатки периодически возникают проблемы с наличием лекарственных препаратов. Так, в 2019 году в вертолёте не хватило места для медикаментов и вместо важных лекарств в сёла Аянка и Слаутное завезли водку.