Ханты-Мансийск, , 07:46 — REGNUM В Югру с начала прививочной кампании поступило более семи тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Привились 3,5 тысячи жителей региона, сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

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Вакцинирование происходит в добровольном порядке, после осмотра лечащего врача, отметил глава депздрава Югры. Информация о формировании иммунитете к коронавирусу после прививки будет отражаться в электронном сертификате.

«В электронном сертификате отмечаются все те данные, которые ложатся в основу исследований и дальнейших выводов о том, насколько вакцинация данному конкретному человеку подошла, какие эффекты, плюсы, минусы и так далее», — пояснила губернатор ХМАО Наталья Комарова.