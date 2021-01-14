Абакан, 14 января 2021, 07:44 — REGNUM Ещё восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в республиканском правительстве.
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Умерли двое 63-летних мужчин и шесть женщин в возрасте от 64 до 90 лет.
За весь период пандемии в Хакасии скончались 306 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в республике выявлен 18 931 носитель коронавируса, выздоровели 16 697 человек.
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