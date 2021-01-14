Абакан, , 07:44 — REGNUM Ещё восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Умерли двое 63-летних мужчин и шесть женщин в возрасте от 64 до 90 лет.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 306 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в республике выявлен 18 931 носитель коронавируса, выздоровели 16 697 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлено 109 новых носителей коронавируса