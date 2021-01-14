Женева, Швейцария, , 07:33 — REGNUM Очередное заседание чрезвычайного комитета по ситуации с пандемией коронавируса в мире проведет 14 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте этого международного учреждения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Намеченная мероприятие станет шестым по счету подобным событием с 22 января 2020 года. В рамках встречи указанный орган ВОЗ представит главе и странам-членам организации рекомендации по реагированию на пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан предупредил, что 2021 год может оказаться более тяжелым с точки зрения эпидемиологической ситуации в мире, чем прошлый год.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ допустили ухудшение ситуации с коронавирусом в 2021 году