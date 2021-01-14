Нью-Йорк, США, , 07:24 — REGNUM Необычную архитектурную конструкцию с открытыми балконами в Нью-Йорке закрыли после третьего самоубийства во время туристической экскурсии, передает 14 янвря NBC.

Организаторы возвышающейся над городом туристической достопримечательности Нью-Йорка закрыли объект до дальнейшего уведомления на этой неделе, после многочисленных самоубийств на объекте.

Здание в Хадсон-Ярдс в западной части Манхэттена стало местом трех смертей с момента его открытия в прошлом году. Одна из последних произошла 11 января, отмечает «Нью-Йорк Таймс».

Теперь организаторы 47-метрового комплекса из винтовых лестниц закроют свою туристическую локацию на неопределённое время и будут консультироваться со специалистами по предотвращению самоубийств.