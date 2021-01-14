Токио, , 07:14 — REGNUM Создатель игры Super Smash Bros. Масахиро Сакураи опубликовал заметку, в которой обратился к теме проблемного запуска игры Cyberpunk 2077. Об этом 13 января сообщил портал Siliconera.

Разработчик рассказал о своём опыте игры в Cyberpunk 2077 на платформах PlayStation 4 Pro и ПК. Примечательным является то, что Сакураи не испытывал проблем с игрой на консоли Sony, однако столкнулся с ошибками её работы на ПК.

Создатель Super Smash Bros. заявил, что он «от всей души» поддерживает решение CD Projekt Red вернуть деньги за игру недовольным геймерам. При этом он назвал Cyberpunk 2077 игрой мечты.

«Cyberpunk 2077 — это игра мечты. Интересно, сколько времени требовалось для планирования и производства», — написал Сакураи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что соучредитель CD Projekt Red Марчин Марчин Ивиньский извинился перед геймерами за провал релиза Cyberpunk 2077. Он, в частности, заявил, что разработчики до последнего надеялись, что успеют до релиза справиться с проблемами загрузки на консолях старого поколения.

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