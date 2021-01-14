Варшава, , 06:59 — REGNUM Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивиньский выпустил видео, в котором он рассказал о процессе разработки игры Cyberpunk 2077. Ролик был опубликован 14 января на Twitter-странице проекта.

Длительность видео составляет около пяти минут. Ивиньский, в частности, извинился перед геймерами за провальный релиз игры и взял на себя полную ответственность. Он пояснил, что CD Projekt Red недооценила те проблемы, с которыми столкнулись владельцы консолей предыдущего поколения.

Разработчик сообщил, что проблемы рендеринга Cyberpunk 2077, не имеющей функции загрузки локаций, часто возникали на PS4 и Xbox One во время тестирования, но компания постоянно дорабатывала игру. Однако в результате выснилось, что большую часть проблем она при тестах пропустила. Соусредитель CD Projekt Red призвал поклонников игры не перекладывать вину на другие компании или команды.

«Мы действительно верили, что поставим в последний день нулевое обновление», — сказал Ивиньский, добавив, что до последнего момента студия «боролась за качество» игрового процесса на старых консолях.

Представитель CD Projekt Red также сказал, что в 2020 году разработчики постоянно сталкивались с трудностями формата удалённой работы, которые возникали из-за эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1349462362764537856

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. 18 декабря 2020-го Sony удалила игру из магазина PS Store из-за того, что многие обладатели PlayStation 4 жаловались на проблемы игрового процесса.

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