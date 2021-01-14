Хабаровск, , 07:09 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв распорядился провести внеочередное заседание комиссии по ликвидации ЧС и пожарной безопасности, а также поручил в кратчайшие сроки разобраться в причинах пожара в многоэтажном доме, который унёс жизни пяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Хабаровск: пожар в многоэтажке привёл к гибели пяти человек

Пожар произошёл ранним утром 14 января в девятиэтажном доме №2 по улице Белорусская в Индустриальном районе Хабаровска. Пожару на площади 10 кв. метров был присвоен первый номер опасности. Огонь удалось потушить за 15 минут, но спасти людей уже было невозможно.

По предварительной версии, жильцы могли задохнуться в дыму от тлеющего матраца, на котором спал пожилой мужчина. В квартире обнаружены тела супругов и двух их малолетних детей, а также отца погибшей женщины.

Предполагается, что человек курил, а затем заснул не потушив сигарету. Это и стало причиной возгорания.

Следователи работают на месте происшествия. Погибшая семья на профилактическом учете не состояла.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме на втором этаже в Хабаровске.