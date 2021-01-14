Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Мужчина, одетый в футболку с надписью «Освенцим», который был сфотографирован в столице США, Вашингтоне, во время протестов 6 января, арестован. Роберт Кейт Паркер, проживающий в Ньюпорт-Ньюс, взят под стражу через неделю после восстания в столице, передает 13 января NBC.

Роберт Кейт Паркер, 56-летний житель штата Вирджиния, носил толстовку с надписью «Лагерь Освенцим. Работа Освобождает» во время восстания в Вашингтоне 6 января. Он арестован и обвинен в причастности к событиям, произошедшим в столице.

Слушание Роберта Паркера назначено на 14 января. Мужчина пок не делал никаких комментариев, кроме того, что назвал свое имя и согласился с условиями временного освобождения до суда.