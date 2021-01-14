Бердск, Новосибирская область, , 06:37 — REGNUM Заведующую отделением скорой медицинской помощи Бердской центральной городской больницы оштрафовали за нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил Бердский городской суд Новосибирской области.

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Уточняется, что она оштрафована на 25 тысяч рублей.

Установлено, что обследование медиков в одной из бригад отделения скорой медицинской помощи методом полимерной цепной реакции проводилось реже, чем раз в неделю; а при организации работы в отделении скорой медицинской помощи была нарушена эпидемиологическая тактика, направленная на профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущения формирования очагов в медицинских организациях, — максимальное ограничение контактов.

Кроме того, водитель бригады по обслуживанию больных COVID-19 контактировал с фельдшерами, нарушая тем самым установленные требования.