Томск, , 06:23 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в Томской области отменили традиционный крещенский крестный ход. Также в этом году не состоятся крещенские купания на Белом озере и в селе Коларово. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томской Епархии.

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При этом в праздник Крещения Господня в томских храмах будет организована раздача крещенской воды.

Томичи смогут набрать крещенскую воду 18 и 19 января в любом храме города.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые крещенские купания отменили и в Красноярском крае.

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