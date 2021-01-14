Новосибирск, , 06:16 — REGNUM Власти Новосибирска объявили аукцион на очередной этап строительства новой станции метро «Спортивная». Максимальная стоимость работ — 723,4 миллиона рублей.

«В новом аукционе заложено окончание работ по разделу «Архитектура», — прокомментировал «НГС. Новостям» начальник службы технического заказчика и организации строительства управления по строительству подземных транспортных сооружений Сергей Долгушин. — Также работы, касающиеся монтажа технологического оборудования: в мае поступают эскалаторы, будем их устанавливать, монтаж лифтов, начинаем закупку и установку оборудования транспортной безопасности. Заканчиваем все внутренние инженерные сети и системы: отопление, вентиляция, водоснабжение и так далее. Начало работ по системам автоматики. На отдельном здании тяговой подстанции смонтируют электросиловое оборудование».

Работы планируют завершить к маю 2022 года. Большую часть средств выделят из областного бюджета.