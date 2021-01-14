Нью-Йорк, США, , 06:13 — REGNUM Два случая заражения новой высокозараной разновидностью коронавируса SARS-CoV-2, впервые зафиксированной в Великобритании, выявлены в американском городе Нью-Йорк, сообщает издание Daily News.

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По сведениям журналистов, один из носителей недавно вернулся в США с территории британского королевства.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил беспокойство по поводу указанной информации. Он отметил, что из-за вакцины против COVID-19 у властей и жителей города появилась надежда на улучшение ситуации. Теперь городское руководство опасается развития другой проблемы из-за зафиксированных фактов инфицирования «британским» штаммом SARS-CoV-2.

В связи с этим мэр также призвал власти США ввести запрет на авиасообщение с Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Всемирная организация здравоохранения объявила, что первоначально выявленная в Великобритании новая мутация коронавируса обнаружена уже в 50 странах.

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