Челябинск, , 05:23 — REGNUM В школах Челябинска 14 января отменены занятия. Причиной стали морозы, сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

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Занятий не будет у всех классов обеих смен. Отметим, 13 января на уроки могли не ходить только ученики первых-седьмых классов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале температура воздуха опускается до минус 3−0 градусов, а местами и ниже. Однако уже в ближайшие часы на основной территории региона ожидается потепление до минус 20.