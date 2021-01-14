Пекин, , 05:08 — REGNUM В китайской провинции Хэбэй умер пациент от осложнений после заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Эта смерть стала первой в Китае после подавления вспышки весной 2020 года, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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«За минувшие сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заболевания, один новый случай смерти», — говорится в сообщении.

В статистике ведомства говорится, что в Китае не было новых случаев смерти от COVID-19 с 16 мая 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на материковой части Китая достигло 87, тыс., умерли 4,6 тыс. человек, 82,3 тыс. пациентов выздоровели.

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