Улан-Удэ, , 05:08 — REGNUM Бурятии за минувшие сутки выявили 153 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 28 006. Об этом утром 14 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 15 045 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 630 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1186 больных. На амбулаторном лечении находится 888 человек, наблюдаются 1950 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 25 302 (+179) человека.

В реанимации остаются 80 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 40 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 59,3% — из 2000 перепрофилированных коек заняты 1186.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 27 853.

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