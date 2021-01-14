Владивосток, , 04:55 — REGNUM В бюджете Приморья на 2021 году запланировано увеличение до 182,8 млн рублей на единовременную выплату при рождении первого ребёнка. Кроме того, 40,8 млн рублей предусмотрено на доплату женщинам, которые родили первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: В Приморье ещё больше пенсионеров будут получать доплаты

С 1 января размер единовременной выплаты, которую получают все приморские семьи с первенцами, независимо от дохода, составляет 30,8 тыс. рублей.

Размер доплаты женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет, составит 19,2 тыс. рублей. В целом такая семья получает единовременно 50 тыс. рублей.

В 2020 году получателями меры социальной поддержки стали свыше 4,7 тыс. семей в Приморье. Доплату по возрасту получили более 1,9 тыс. рожениц.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Приморья на 2021 год на региональную доплату пенсионерам с низким доходом предусмотрено 3,2 млрд рублей. На 1 января эту меру поддержки получали более 72,5 тыс. человек.