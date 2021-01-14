Москва, , 04:15 — REGNUM Памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» (Тува) стал победителем всероссийского конкурса «скульпТУТУра», организованный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе компании.

Конкурс по определению самых необычных памятников и скульптур России проходил в течение 2,5 месяцев. В нём приняли участие 100 претендентов из 85 российских регионов, а голосовали более 320 тыс. человек.

«Отрыв лидера от второго места составил чуть более 1000 голосов. Если за памятник тувинской письменности проголосовали 31 577 человек, то за скульптуру «Свидание» из Курска отдано 30 450 голосов», — отметили организаторы, подводя итоги конкурса.

В тройку лидеров по голосованию вошла также скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО), получившая более 20 тыс. голосов.

По итогам конкурса организаторы посетят в Туву и вручат региональным властям памятный кубок, созданный из узнаваемых фрагментов всех 100 конкурсантов.

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