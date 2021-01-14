Якутск, , 04:31 — REGNUM В Якутии планируются выезды в дома-интернаты для престарелых для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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При этом отмечается, что в обычных домашних условиях поставить прививку невозможно.

«На дом к пожилым и престарелым выезжать медики не будут, а вот в дома-интернаты, социальные учреждения с постоянным пребыванием будем приезжать для вакцинации», — уточнили в минздраве Якутии.

С 11 января в республике началась массовая прививочная кампания жителей в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается высокий спрос на вакцину от коронавируса среди пожилых людей, заявил 13 января министр здравоохранения Михаил Мурашко.