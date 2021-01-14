Баку, , 03:07 — REGNUM 25 декабря 2020 г. известному талышскому ученому, просветителю, журналисту и общественно-политическому деятелю, одному из лидеров Талышского национального движения Фахраддину Абосзода, находившемуся в заключении в Гобустанской тюрьме близ Баку, исполнилось бы 64 года.

Однако 9 ноября этого года при весьма странных обстоятельствах Фахраддина Абосзода не стало. 10 ноября он был захоронен в родной деревне Былабанд в Талышских горах. 1956−1992. Фахраддин Аббасов (талышский вариант фамилии — Абосзода — он станет использовать только в начале 2000-х) родился 23 декабря 1956 г. в ликской (офиц. лерикской) деревне Былабанд в семье Фармана (1929−1993) и Багимаги Аббасовых (1930/1931−2004).

В официальных документах датой рождения было записано 25 декабря, — этот день всегда и отмечала его семья и близкие. В семье Фахраддин был третьим из 11 детей. В 1958 г. семья переехала в Сумгаит, где Фахраддин Аббасов в 1963 г. пошел в первый класс. Через два года семья вернулась в д. Былабанд, где он продолжал обучение до восьмого класса. Два последних года он учился в школе в соседней д. Джангамийон (офиц. Джангамиран). В 1973 г. он поступил на истфак Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, который окончил с красным дипломом в 1978 г. В том же году он вернулся в Былабанд, где неполный учебный год преподавал историю и обществоведение в только что построенной средней школе, а затем еще два года работал в местном райкоме комсомола. В мае 1981 г. он успешно сдал вступительные экзамены в аспирантуру АГУ, а в 1984 г. защитил диссертацию на тему «Совершенствование производственных форм жизнедеятельности трудящихся в условиях зрелого социализма (на материалах Азербайджанской ССР)» и получил звание кандидата философских наук. С этого года он стал сотрудником кафедры научного коммунизма истфака АГУ, возглавляемой Гасаном Ширалиевым (1929−1997). В университете он читал лекции по научному коммунизму, диалектическому и историческому материализму, а после 1990 г. — по политологии. В университете он встретил и свою жену Матанат, — она была его студенткой на физическом факультете. Они поженились после окончания ею обучения в мае 1986 г. В 1987 г. родился их старший сын Рашад, а в 1988 г. — младший Ульви. С сентября 1989 г. Фахраддин Аббасов находился в Москве на пятимесячных курсах повышения квалификации при МГУ им. Ломоносова. Там он завершил работу над докторской диссертацией на тему «Духовные основы нашего образа жизни», однако защищаться не стал.

25 января 1990 г. он вернулся в Азербайджан, застав события, последовавшие за вводом советских войск в Баку. Страна изменилась, и защита докторской диссертации отошла на второй план. Правда, монографию на эту тему в соавторстве с З. Алиевым он все же опубликовал. К лету 1993 г. он завершит докторскую диссертацию на тему «Мораль и политика», но и ее не защитит в связи с участием в событиях вокруг Талыш-Муганской (Автономной) Республики. Но в 1992 г. он опубликовал в соавторстве с Г. Ширалиевым первый в стране учебник по политологии, который был переработан и переиздан в 1993 г. Начавшаяся в середине 1980-х перестройка привела к резкому изменению национального вопроса как во всем Советском Союзе, так и в Азербайджане в частности. В 1989 г. талыши, фактически исключенные из переписей населения после 1939 г., смогли вновь вернуться в число официально закрепленных народов страны. Важную роль в этом сыграли активисты созданного незадолго до этого в д. Шагласер талышского просветительского общества «Авеста» (Огтай Аскеров (Аскарзода) (председатель общества), Захираддин Ибрагими, Валишах Алиев и др.). После длительного перерыва в самиздате стали появляться талышские газеты. 23 декабря 1989 г. в Баку состоялась учредительная конференция Республиканского центра талышской культуры с участием значительной части талышских ученых и активистов страны. С обретением Азербайджаном независимости «талышское возрождение» лишь усилилось. С 20 февраля 1992 г. стала издаваться газета «Толыши садо» («Голос Талыша») — орган РЦТК. В том же году состоялся учредительный съезд Талышской народной партии (впоследствии она была переименована в Партию равенства народов Азербайджана; председателем партии был избран Гилал Мамедов (Мамедзода)). Ф. Аббасов изначально не был активным участником этих процессов. Но совсем скоро, уже через год он окажется в гуще судьбоносных для талышского народа событий. 1993−2008. 21 июня 1993 г. группа талышских военных во главе с бывшим заместителем министра обороны Азербайджана, создателем Талышского (Ленкоранского) добровольческого батальона Алакрамом Гумматовым (Гумматзода) провозгласили в г. Ланконе (Ленкорани) на территории семи районов страны Талыш-Муганскую Республику. Ф. Аббасов, часто в 1993 г. выступавший в республиканской прессе (газета «Миллят» и др.) с аналитическими материалами, был приглашен на встречу руководства ТМР с представителями талышской интеллигенции из Баку и Сумгаита, которая должна была состояться 4 июля. В Ланконе он вскоре возглавил комиссию, которая готовила проект Конституционного закона Талыш-Муганской Республики. По его же инициативе началась подготовка созыва Народного Меджлиса (Парламента) Талыш-Муганской Республики, который должен был передать власть от военных гражданскому правительству. Ф. Аббасов и другие активисты организовали и провели сессии советов народных депутатов районов, вошедших в состав ТМР. На них были отобраны 150 депутатов будущего Народного Меджлиса. Еще 100 депутатов были отобраны из числа местных старейшин. 7 августа в заседании Парламента приняли участие 217 из них. Они приняли временный регламент Народного Меджлиса, провозгласили Талыш-Муганскую Автономную Республику в составе Азербайджанской Республики, а также приняли ее Конституционный закон. Президентом ТМАР был избран Алакрам Гумматов, а председателем Народного Меджлиса — Фахраддин Аббасов. Также депутатами был утвержден флаг ТМАР, обсужден гимн. Парламент Талыш-Муганской Автономной Республики направил обращение в Парламент Азербайджанской Республики с просьбой утвердить провозглашение ТМАР, но оно осталось без рассмотрения. Также власти новой республики назначили на 29 августа выборы мэра (вали) г. Ланкона. Однако им не суждено было состояться. 12 августа прошла вторая встреча Г. Алиева с А. Гумматовым (первая была 10 июля). Она оказалась безрезультатной. Г. Алиев пошел в наступление. 16−17 августа состоялась внеочередная сессия Парламента Азербайджана, на которой осуждалась ситуация вокруг ТМАР. Сторонники Г. Алиева организовали протесты в Ланконе. Они никак не подавлялись властями ТМАР, не желавших, судя по всему, обострения ситуации и кровопролития. Однако 23 августа на площади напротив военной части, где собрались протестующие, раздались выстрелы, и согласно официальной версии якобы было убито три человека. Однако данная версия событий вызывает сомнения. Власти ТМАР, располагавшие серьезными военными ресурсами, ни разу не использовали их против сторонников Алиева и самого официального Баку. Каких-либо видимых причин, по которым они могли начать вооруженный разгон и сразу остановиться без сопротивления со стороны противников, нет. Но в тот день, — 23 августа, — ТМАР пала. Многие из ее руководителей, в том числе и Алакрам Гумматов (в декабре 1993 г.), были арестованы. Вскоре вслед за падением ТМАР 1 сентября 1993 г., в Былабанде скончался отец Ф. Аббасова, а 10 сентября его мать перенесла инсульт. Случившееся не изменило взглядов Ф. Аббасова. Несмотря на аресты основателей ТМАР, эмиграцию многих активистов, он оставался в Азербайджане столько, сколько это представлялось возможным. В конце октября 1993 г. он сменил Аваза Садыхова во главе единственной в стране талышской газеты — «Толыши садо» — и руководил ею (в качестве замещающего главного редактора) до конца сентября 1994 г. Под его редакцией вышли 7 номеров газеты — все в 1994 г.

В сентябре 1994 г. А. Гумматов вместе с бывшим министром обороны Азербайджана Р. Газиевым и др. совершили побег из СИЗО Министерства национальной безопасности. Годом ранее, в сентябре 1993 г. группа оставшихся в стране членов Партии равенства народов Азербайджана приняла решение о приостановке ее деятельности. Однако после свершившегося побега в д. Шагласер в январе 1995 г. был организован Восстановительный съезд ПРНА. А. Гумматов, приславший на съезд заявление, был избран новым руководителем партии, а Ф. Аббасов — одним из трех его заместителей. Но в августе 1995 г. А. Гумматов был вновь арестован, поэтому Партия не продолжила работу. Так, Ф. Аббасов на краткий промежуток времени стал (неожиданно для себя) членом ПРНА. Кроме того, в 1995 г. издательство «Азербайджан» фактически запретило издание газеты «Толыши садо» в своей типографии. Сам Фахраддин Аббасзаде (газету он подписывал так) в июне 1995 г. уехал в Москву (в ноябре к нему перебралась и семья), окончательно оставив работу в Бакинском государственном университете. После этого «Толыши садо» полностью приостановила свою работу вплоть до 2001 г., когда ее новым главным редактором стал Новрузали Мамедов (1942−2009). Начался тяжелый период первой 10-летней эмиграции: в 1996 г. Ф. Абосзода переехал с семьей в Тверскую область, где они жили до 2002 г., а затем — в Санкт-Петербург. До 2002 г. условия жизни и быта, а также общая политическая обстановка не позволяли ему заниматься какой-либо общественной или научной работой. Однако в Санкт-Петербурге ему удалось наладить издание газеты «Толыш» вместе Г. Мамедовым, Ф. Джафаровым и З. Магеррамовым. На страницах газеты, кроме материалов по талышской литературе, культуре и истории, главным образом уделялось внимание проблемам, с которыми сталкивались талыши в Азербайджане, а также их возможным политическим решениям: например, Ф. Абосзода активно предлагал создать талышскую автономию как решение национального вопроса в Азербайджане. Газета выступала в защиту заключенных по «делу ТМАР». Газета прекратила свое существование лишь после освобождения под давлением Совета Европы последнего заключенного по данному делу — Алакрама Гумматова — в 2004 г. Всего вышло 25 номеров газеты.

В годы первой эмиграции особую помощь и поддержку Ф. Абосзода оказывал его младший брат Акиф. В сентябре 2002 г. вскоре после переезда Ф. Абосзода в Санкт-Петербург он был расстрелян в Москве. А в 2004 г. в Былабанде умерла его мать Багимага. Он не смог поехать на их похороны, организованные в их родной деревне. В санкт-петербургский период жизни он знакомится с проживавшим в г. Минске меценатом и просветителем Кахином Абиловым (Мирзализаде) (1968−2020). В числе других активистов он также начинает оказывать поддержку в публикации различных талышских книг. В 2002 г. были изданы «Грамматика талышского языка» А. Садыхзода на тюркском (азербайджанском) языке и составленная Г. Мамедовым книга избранных произведений талышского поэта и просветителя З. Ахмедзаде (1897−1942). Редактором обеих книг был Ф. Абосзода. В 2003 г. был издан сборник талышских стихов Й. Сайада, а также первый Русско-талышский разговорник, написанный Ф. Абосзода. Приблизительно в это время он начинает работу над русско-талышским словарем. 21 августа 2003 г. талышскими активистами в г. Москве был создан Всероссийский Фонд возрождения талышской культуры, который с 2005 г. стал Международным Фондом возрождения талышской культуры (первым президентом Фонда был Намик Азимов, а с 2005 г. по 2010 г. — Азер Мамедов). МФВТК продолжил начатую просветительскую работу: в 2003 г. им была издана книга стихов Забиля Мадожа, в 2004 г. — сборник талышских сказок, сборник рассказов Ашрафи Сархана и сборник стихов Али Насира, а в 2005 г. — сборник газелей Хилгата. Ф. Абосзода был редактором первой из упомянутых книг и одним из составителей (или подготовивших к изданию) прочих.

15 октября 2003 г. в Азербайджане должны были состояться президентские выборы. В их преддверии Ф. Абосзода опубликовал на страницах газеты «Толыш» «Предвыборную платформу Талышского национального движения», которая была неожиданно перепечатана в Баку газетой «Хурал». Ее главный редактор Аваз Зейналлы впоследствии согласился печатать аналитические статьи Ф. Абосзода в своей газете. В течение 2003−2004 гг. в газете продолжали выходить как его публикации, так и статьи других талышских деятелей — О. Аскерова, У. Кальбиева, С. Ашрафи, А. Насира, В. Гардашлы и др. В конце 2003 г. талышскими активистами было создано информационное агентство «ТолышПресс» (www.TolishPress.org; изначально — www.TolishPress.com), которое с тех пор стало центральным СМИ Талышского национального движения (ТНД). Оно освещало как деятельность ТНД, так и другие события в Талышистане. Значительная часть (если не подавляющее большинство) материалов ИА «ТолышПресс» была написана Ф. Абосзода. Здесь он часто публиковал программные тексты движения, автором большинства которых сам и являлся. В начале октября 2003 г. Ф. Абосзода впервые посетил Иран, где поучаствовал в съемках нашумевшей в Баку аналитической передачи «Компас», вещавшей на тюркском языке на Азербайджан. В следующем году Ф. Абосзода в составе талышской делегации из России и Беларуси посетил Иран во второй раз. Он прибыл на талышскую конференцию в г. Раште, проходившую 12−14 мая. В апреле 2005 г. в Баку ТППЧ был опубликован сборник рубаи Омара Хайяма в переводе Аваза Сафарова на талышский язык. Редакторами сборника были Ф. Абосзода и Р. Абдинов. Весной 2005 г. Ф. Абосзода встретился в Нидерландах с эмигрировавшим туда после освобождения А. Гумматовым (Гумматзода). Вскоре после их встречи Талышское Национальное Движение было зарегистрировано в Гааге. Устав и Программу ТНД подготовил Ф. Абосзода.

Вопреки утверждениям азербайджанских СМИ, движение не имело сепаратистских целей. В Программе ТНД отмечалось, что «его деятельность направлена на укрепление государственности, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана». ТНД стала членом UNPO (Организация непредставленных народов). 21−23 мая 2005 г. в г. Цахкадзоре в Армении должна была состояться Первая международная талышеведческая конференция. В Азербайджане требовали, чтобы талыши не принимали в ней участия, в ответ на что талышские активисты потребовали проведения аналогичной конференции в Баку или Ланконе. Однако их условие не было принято. В итоге двое талышских деятелей — Ф. Абосзода и З. Ибрагими — отправились в Армению для участия в конференции. Ф. Абосзода выступил на конференции с докладом по литературному талышскому языку, — одной из основных тем его исследований в последующие почти 15 лет. В Азербайджане проведение конференции и участие в ней талышского ученого резко осуждались, однако никаких шагов по развитию талышеведения в республике так и не было предпринято. Несмотря на утверждения азербайджанских СМИ (как проправительственных, так и оппозиционных), это была его единственная поездка в Армению. На фоне кампании осуждения этой поездки Ф. Абосзода возвращается в Азербайджан в июле 2005 г. Вскоре после него в страну вернулись и некоторые другие талышские активисты. Несмотря на чинимые препятствия, в 2006 г. он организовал издание (и стал главным редактором) новой талышской газеты — «Шавнышт» (талыш. «Ночные посиделки»). На страницах газеты много внимания уделялось как развитию и формированию единого литературного талышского языка, истории и культуре талышского народа, так и проблемам, с которыми сталкивается талышское население в Азербайджане. С марта 2006 г. по март 2008 г. вышло 14 номеров газеты. Одним из ключевых итогов этого периода жизни Ф. Абосзода стала публикация в 2006 г. первого тома (42 000 слов), а в 2008 г. — второго тома (40 000 слов) крупнейшего на тот момент двухтомного русско-талышского словаря. Вскоре ситуация в Азербайджане стала вновь усложняться. 2 февраля 2007 г. был арестован главный редактор газеты «Толыши садо», автор учебников талышского языка, известный филолог Новрузали Маммедов. Никаких политических амбиций он не имел, всегда проявлял лояльность к властям, публиковал в газете и провластные материалы, в связи с чем у него не складывались отношения с некоторыми талышскими активистами, в том числе и с Ф. Абосзода. 16 февраля был также арестован и секретарь этой газеты Эльман Гулиев. Им обоим было предъявлено обвинение в государственной измене (шпионаж в пользу Ирана). Несмотря на сложные отношения, Ф. Абосзода всегда выступал в защиту Н. Мамедова. На первой полосе ближайшего номера газеты «Шавнышт» вышла статья об аресте талышского ученого. В августе 2007 г. после встречи с Ф. Абосзода из страны была депортирована российская журналистка Яна Амелина. В то же время страну покинул талышский активист А. Абилов, который чуть позже был жестоко избит неизвестными в Москве, после чего получил убежище в Нидерландах. 24 июня 2008 г. Н. Мамедов и Э. Гулиев были осуждены на 10 и 6 лет заключения соответственно. Последний номер газеты «Шавнышт» еще до объявления решения суда вышел с заголовком «Ручка Новрузали — поднятое знамя Талыша» на первой полосе. 11 октября 2008 г. из-за угроз преследования Фахраддин Абосзода во второй раз покинул Азербайджан и переехал в Москву. Газета «Шавнышт» закрылась. 2009−2020. В мае 2009 г. Ф. Абосзода создает в Москве новую структуру Талышского национального движения — Движение за возрождение Талыша (ДВТ). В рамках ДВТ Ф. Абосзода разрабатывал теоретическую базу права талышского народа на самоопределение — сначала в форме федеративного/конфедеративного субъекта в составе Азербайджанской Республики, а затем и независимости. 17 августа 2009 г. в тюремной больнице в Баку скончался Н. Мамедов. Его сыновья — Камран и Эмиль — умерли в сентябре 2007 г. и апреле 2011 г. соответственно. О смерти Камрана Новрузали Мамедов так и не узнал. Единственный оставшийся в живых член семьи — жена Н. Мамедова Марьям — эмигрировала в Нидерланды. Смерть Новрузали Мамедова стала своеобразным водоразделом нового периода в истории Талышского национального движения. В течение более чем 15 лет с объявления ТМАР ни одна из политических сил Азербайджана (правительственных или оппозиционных) ни разу не согласилась с требованием ТНД о талышской автономии, сторонником которой все это время был и Ф. Абосзода. Более того, сторонники идеи талышской автономии преследовались в Азербайджане как «сепаратисты». Под ударом оказались даже такие активисты как Новрузали Мамедов, которые открыто выступали против каких-либо политических требований.

В эти годы серьезные изменения произошли и в повестке международной политики: ключевыми для кавказского региона стали признание Россией 26 августа 2008 г. независимости Абхазии и Южной Осетии, а также подписание 10 октября 2009 г. МИД Турции и Армении Цюрихских протоколов о нормализации дипломатических отношений (о планах их подписания было заявлено 31 августа). 30 сентября 2009 г. Ф. Абосзода выступил со статьей «Мастер-класс турецких дипломатов для своих бакинских коллег», в которой заявил о том, что ДВТ борется за создание независимого талышского государства. Концептуально новый талышский подход в условиях смены региональных процессов был сформирован им в докладе «Борьба талышского народа за возрождение государственности на фоне новой расстановки сил в регионе», с которым он выступил на Третьем Евразийском научном форуме (г. Казань) в июле 2010 г., а также в серии статей «Ближний Восток: От Ирака до Талыша», также опубликованных летом 2010 г. В 2010 г. талышскими интеллектуалами была создана новая организация — Талышская Национальная Академия, целью которой было всестороннее изучение Талышистана и развитие талышеведения. До своей смерти в мае 2020 г. бессменным управляющим делами ТНА был К. Абилов. Ф. Абосзода же был одним из основных авторов Академии. В 2010 г. ТНА совместно с МФВТК в рамках серии «Талышские исследования» (глава редакционного совета — М. Гусейнзаде) издала в Москве его Талышско-тюркский словарь (50.000 слов и словосочетаний), а в 2011 г. — Русско-талышский словарь (60.000 слов). В 2011 г. ТНА издала в Баку его Талышско-тюркский словарь (107.570 слов и словосочетаний). Кроме того, в 2011 г. Талышская Национальная Академия издала в Минске книгу Ф. Абосзода «Несостоявшаяся независимость Талыша» об истории Талышского ханства (с добавлением историко-этнографичеких очерков И. Абилова и И. Мирзализаде) и первый выпуск международного научного журнала «Вестник ТНА» (ред. И. Абилов), в редакционную коллегию которого входил и Ф. Абосзода. В 2012 г. в известном мюнхенском академическом издательстве «LINCOM EUROPA» были изданы Русско-талышский словарь (60.000 слов) и Англо-талышский словарь (250.000 слов и словосочетаний) Ф. Абосзода. Последний был переиздан в том же году в Баку. В 2010 г. он подготовил обновленное и дополненное издание Русско-талышского разговорника, но он остался неопубликованным. В 2014 г. в Баку был переиздан сборник талышских пословиц и поговорок Джаббара Алиева. Второе издание дополняли Аллахверди Байрами и Ирада Меликова (Маликзода). Редактором нового издания был Ф. Абосзода. В 2015 г. там же был издан новый словарь Ф. Абосзода — тюрко-талышский (55 000 слов). В эти годы им был подготовлен также и персидско-талышский словарь, который до сих пор пока не издан.

6 июля 2011 г. Ф. Абосзода получил временное убежище на территории РФ. 21 июня 2012 г. в Азербайджане был арестован Гилал Мамедов, возглавлявший Комитет защиты прав Новрузали Мамедова и перенявший после его ареста пост главного редактора единственной на тот момент талышской газеты «Толыши садо». Власти обвинили Г. Мамедова сначала в хранении наркотиков, а потом в государственной измене (шпионаж в пользу Ирана) и разжигании межнациональной розни. Еще находясь в Санкт-Петербурге Г. Мамедов и Ф. Абосзода разошлись во взглядах и полностью прекратили сотрудничество. Несмотря на существовавшие между ними противоречия, Ф. Абосзода принял активное участие в защите Г. Мамедова. 28 июня совместно с Комитетом «Гражданское содействие» он и К. Абилов созвали пресс-конференцию «Преследование талышей в Азербайджане. Правозащитники: уголовное дело против Гилала Мамедова носит политический характер». Впоследствии им были организованы также пикеты перед Посольством Азербайджана в Москве. Кроме того, Фахраддин Абосзода активно публиковал материалы в защиту Гилала Мамедова. Последний был осужден на 5 лет заключения и освобожден лишь в 2016 г. Вскоре после его ареста газета «Толыши садо» прекратила свое существование. 19 февраля 2014 г. UNPO и ТНД провели в Европарламенте конференцию «Права меньшинств, примирение и прогресс в установлении мира на Южном Кавказе». Ф. Абосзода был одним из авторов доклада А. Гумматова, подготовленного для этой конференции. На конференции были обсуждены Карабахский конфликт и талышский вопрос в Азербайджане. 26 февраля 2014 г. Ф. Абосзода получил в России вид на жительство иностранного гражданина. В том же году он в установленном порядке обратился с заявлением о приобретении российского гражданства в УФМС России по Московской области. Однако российские власти так и не дали никакого официального ответа на его заявление.

25 сентября 2016 г. в Москве состоялась вторая конференция Антиглобалистского движения России «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира». ТНД на нем представляли Ф. Абосзода, К. Мирзализаде и И. Шабанов. В годы второй эмиграции Ф. Абосзода продолжал активно освещать проблемы талышского населения Азербайджана, публиковал многочисленные аналитические статьи на различных информационных сайтах (ИА REGNUM, REX, КавказГеоКлуб, ТолышПресс и др.). В этих публикациях он в том числе занимался мониторингом и освещал внутреннюю и внешнюю политику азербайджанских властей. В общей сложности за эти годы им были опубликованы сотни статей. В 2017 г. часть этих статей была опубликована в сборнике «Мыслить немыслимое. Моя борьба за независимый Талышистан». Необходимо отметить также, что в своих публикациях Ф. Абосзода всегда занимал пророссийскую позицию. Тем более удивительным стал его арест в России по экстрадиционному требованию азербайджанских властей 6 сентября 2018 г. Как оказалось, 12 июля Сабаильский районный суд г. Баку возбудил в его отношении уголовное дело и 14 июля постановил привлечь его к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Ему инкриминировались «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц» (ст. 281.2 УК АР), а также «разжигание межнациональной розни» (ст. 283.1 УК АР). Однако в период, за который ему вменялись указанные преступления, он постоянно проживал за пределами Азербайджана, — в России. Люберецкий городской суд 7 сентября арестовал его на месяц, а 3 октября срок заключения был продлен до 6 марта 2019 г. 19 сентября в Сахаровском центре состоялась пресс-конференция на тему «Экстрадиция талышей: почему это недопустимо?» с участием председателя Комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной и талышских общественных деятелей (К. Абилова, В. Салаева, И. Шабанова). В ее пресс-релизе отмечалось, что «правозащитники уверены, что обвинения надуманы. По возвращении на родину Фахраддина ожидают пытки и несправедливый суд, как это уже происходило со многими представителями талышского меньшинства в Азербайджане». 20 февраля 2019 г. Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации сообщало об угрозах применения пыток и иного запрещенного обращения в отношении Ф. Абосзода в случае его выдачи Азербайджану.

Несмотря на то, что в 2011 г. ему уже предоставляли временное убежище, российские власти отказали талышскому ученому как в предоставлении временного убежища, так и статуса беженца, на получение которых он подавал заявления в заключении. 28 февраля 2019 г. в Люберецком городском суде должны были состояться заседания по двум делам Ф. Абосзода: по делу об отказе на предоставление ему временного убежища на территории РФ и по делу об отказе на предоставление ему статуса беженца. Однако 27 февраля он «пропал» из СИЗО-6 г. Коломны, в котором содержался. С требованием расследования исчезновения Ф. Абосзода выступила Amnesty International. Кроме того, позднее правозащитная организация написала об этом деле в Комитет министров Совета Европы. Как выяснилось впоследствии из заявления Ф. Абосзода в Апелляционный суд г. Баку, 27 февраля в СИЗО прибыли 5−6 неизвестных лиц и под видом того, что его везут в Суд Московской области отвезли в Люберецкое отделение Генеральной прокуратуры РФ. Там талышскому ученому были представлены документы об отказе в его экстрадиции в Азербайджан и освобождении. Но вместо освобождения сопровождавшие его молодые люди вопреки воле Ф. Абосзода отвезли его в Люберецкий городской суд, где было проведено судебное заседание о якобы нарушении им миграционного режима РФ: 26 февраля 2019 г. завершился срок его вида на жительство, но находясь под арестом, он не мог его продлить. Судья отказалась приглашать даже одного из его 4-х адвокатов и провела заседание без его защитников. Несмотря на то, что он должен был добровольно покинуть страну в течение 5 дней, его насильно привезли в аэропорт Шереметьево в тот же день и посадили на рейс в Баку. В бакинском аэропорту он был арестован и переведен в СИЗО Государственной службы безопасности. 29 апреля 2019 г. Московский областной суд признал незаконность депортации Ф. Абосзода из России. Пока он находился в заключении в России, сотрудником ТНА И. Абиловым была подготовлена к изданию «Грамматика талышского языка» Ф. Абосзода и А. Садыхзода на талышском языке (ред. Джамал Лалазоа). В течение первых 38 дней ареста в Баку Ф. Абосзода не предоставляли судебное решение, на основе которого он был арестован. 10 апреля 2019 г. он подал апелляцию на решение Сабаильского суда, но она была отклонена бакинским судом. Длительное время он был лишен в Баку возможности привлечь адвоката по своему выбору и обращения в ЕСПЧ. За два неполных года заключения в Азербайджане у него сменилось 4 адвоката, что наталкивает на мысль о давлении на них. Процесс над Ф. Абосзода в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался 21 ноября. Председателем суда был назначен бывший следователь по особо важным делам Министерства национальной безопасности Азербайджана Фаиг Ганиев. К обвинениям против Ф. Абосзода добавили статью о государственной измене, как ранее в делах Новрузали и Гилала Мамедовых, — только на этот раз талышский ученый был обвинен в шпионаже в пользу не Ирана, а Армении. При этом ни Новрузали Мамедов, ни Гилал Мамедов, ни Фахраддин Абосзода никогда не имели допуска к государственной тайне, а последний более 10 лет до ареста проживал за границей. Суд продолжался по февраль 2020 г. и вынес решение в достаточно спешном режиме. Из 13 заседаний суда (включая предварительное и оглашение решения) лишь 5 были открыты для общественности. Единственный свидетель обвинения отверг приписываемые ему досудебные показания. В суде также не были рассмотрены так называемые секретные материалы Службы государственной безопасности Азербайджана, но они были безапелляционно приняты судом, что противоречит азербайджанскому законодательству. Судья всячески избегал даже произнесения на заседаниях топонима Талыш, но при этом обвинил Ф. Абосзода в именовании Карабаха «Арцахом». Между тем, это название встречается даже в азербайджанских школьных учебниках по истории. Государственный обвинитель на заседании суда 6 февраля 2020 г. потребовал для подсудимого 17 лет лишения свободы. А 14 февраля судебная коллегия приговорила Ф. Абосзода к 16 годам лишения свободы. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. 25 февраля адвокат Г. Ибрагимов направил апелляционную жалобу. Однако впоследствии он забрал свою жалобу (Ф. Абосзода свою не отзывал) и отошел от дела (как и двое предыдущих бакинских защитников). 22 мая Суд Бинагадинского района г. Баку в отсутствие Ф. Абосзода провел заседание и принял решение ужесточить условия его заключения: он был переведен из колонии строго режима № 11 (г. Баку) в закрытую Гобустанскую тюрьму близ столицы. В заключении Ф. Абосзода был не раз лишен встреч с близкими, а также несколько раз содержался инкоммуникадо.

8 июня Amnesty International выступила с официальным заявлением по делу Ф. Абосзода и потребовала его незамедлительного освобождения. Правозащитная организация отмечала:

«…ни один из материалов, которые перечислены в судебном решении и были изучены «Amnesty International», не представляют доказательств каких-либо преступлений в рамках международного права и стандартов и не содержат призывов к актам насилия. Призывы к отделению территории являются реализацией свободы слова, защищенной международным правом, и Фахраддин Аббасов реализовывал свое право на свободу выражений, когда защищал свои взгляды на независимое талышское государство. Продолжающееся преследование Фахраддина Аббасова связано с его мирным политическим активизмом. <…>. В заключении он подвергался многочисленным нарушениям своих прав».

Азербайджанские СМИ, обычно охотно публикующие отчеты и заявления международных правозащитных организаций, полностью проигнорировали данную публикацию. Процесс над Ф. Абосзода стал позорной страницей не только в истории азербайджанского правосудия, но и в истории правозащитного движения в Азербайджане. Несмотря на очевидные нарушения в следственном и судебном процессах и политические мотивы преследований, ни один азербайджанский правозащитник (включая и тех, кто находится в эмиграции) не выступил публично в его защиту (лишь после оглашения приговора некоторые из них единственный раз высказались о суровости судебного решения; в остальном же дело было полностью проигнорировано ими), он не был включен ни в один из опубликованных за время его заключения списков политзаключенных. 9 ноября, в день взятия азербайджанской армией г. Шуша в ходе Второй Карабахской войны, семье Ф. Абосзода сообщили о его кончине. 13 ноября Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана официально заявила, будто в результате «проведенного расследования» выяснила, что Ф. Абосзода «пережил глубокое психологическое потрясение из-за освобождения города Шуша» и потому совершил суицид. Подобное заявление и события, предварявшие кончину талышского ученого, вызывают серьезные вопросы. Во-первых, во время последней беседы с семьей 6 ноября Ф. Абосзода не проявлял никаких признаков какого-либо «психологического потрясения» в связи с продвижением армии Азербайджана в Карабахе. Во-вторых, как Пенитенциарная служба выяснила точную причину «суицида», если не сохранилось никакой записки? В-третьих, как такое могло произойти в особо охраняемой закрытой Гобустанской тюрьме? В-четвертых, Карабахский конфликт никогда не являлся магистральной темой общественно-политической деятельности для него, — таковой всегда был талышский вопрос. В-пятых, еще в конце сентября и в октябре во время встречи с семьей Ф. Абосзода заявлял, что после перевода в Гобустанскую тюрьму к нему приходили представители следствия и требовали отказаться от своих взглядов, иначе он может быть устранен под видом «суицида». Данная информация была распространена талышскими СМИ 22 сентября и 13 октября. О ходе и результатах расследования причин смерти Ф. Абосзода со стороны Генеральной прокуратуры Азербайджана еще не сообщалось. Однако факты остаются непреложными: в 2009 г. в бакинской тюрьме умер Новрузали Мамедов, талышский ученый, осужденный по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, а в 2020 г. в бакинской тюрьме умер Фахраддин Абосзода, талышский ученый, осужденный по обвинению в шпионаже в пользу Армении. Они оба занимались лексикографией и грамматикой талышского языка, боролись за его сохранение. С 1993 г. Фахраддин Абосзода посвятил всю свою оставшуюся жизнь борьбе за права талышского народа, сохранению его языка и культуры, изучению его истории. На этом длинном пути он вынужден был отказаться от всего, что имел, и долгие годы проживал в не просто стесненных условиях, но в условиях, лишенных нередко самых простых бытовых удобств. Однако ни это, ни тяжелейшее давление, ни преследования, ни тюремная камера не смогли сломить его дух. Он всегда оставался верен своей цели — защите прав талышского народа. Возрождая историю талышей, собирая слова как В.И. Даль и просвещая свой народ как вождь Секвойя, он сам стал одной из важнейших частей новейшей талышской истории.

Хыдо шәһид Фәхрәддин Әбосзодә рәһмәт быкә!

Игбал Абилов, Талышская Национальная Академия