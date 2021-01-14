Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Пользователи ряда стран сообщают о сбое в работе социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Facebook. Об этом 14 января свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшая часть жалоб пользователей — 50% — касается проблем при входе в социальную сеть, ещё 25% жалуются на проблемы при загрузке материалов и 24% — при просмотре сайта.

Больше всего сообщений о проблемах поступило из США, Канады, Великобритании, Германии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких городах России были зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram.

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