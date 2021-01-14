Москва, , 02:37 — REGNUM В среду 13 января Аэрофлот сообщил, что приостанавливает продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока. В этот же день авиакомпания заявила, что на эти цели правительство РФ выделяет дополнительные средства и бронирование дешёвых билетов будет возобновлено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Колыме дешёвые авиабилеты разлетелись как горячие пирожки

Пресс-служба Аэрофлота заявила, что выделенный лимит государственных субсидий исчерпан — бронь на субсидируемые билеты закрыта. Чуть позже стало известно, что авиакомпании выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объём льготных пассажирских перевозок.

«Аэрофлот в ближайшее время возобновит продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа», — сообщается на сайте Аэрофлота.

Приобрести субсидируемые авиабилеты могут жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также многодетные семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за три дня 2021 года раскупили дешёвые субсидированные авиабилеты в Москву (за 7200 рублей), в Хабаровск (за 4000 рублей), а также в Краснодар, Сочи и Новосибирск.

«Полностью выкуплены субсидированные авиабилеты на конец мая — июнь из Магадана, на август — начало сентября — в Магадан. Остались билеты на другие месяцы», — писало«Весьма».